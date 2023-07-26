Банк ЗЕНИТ предлагает индивидуальный зарплатный проект

Банк ЗЕНИТ запустил индивидуальный зарплатный проект. Теперь держатели дебетовой «Карты привилегий» могут получать все преимущества зарплатного клиента. Среди них – бесплатный выпуск и обслуживание по карте, снятие наличных в банкоматах любых банков без комиссий, бесплатное информирование о зачислениях зарплаты, а также специальные условия по сберегательным и кредитным продуктам.

Преимущества индивидуального зарплатного проекта доступны как новым, так и действующим клиентам с ежемесячным доходом от 10 тыс. рублей. Необходимо только заполнить заявление на перечисление заработной платы на карту Банка ЗЕНИТ и передать в бухгалтерию работодателя. При отсутствии карты можно подать заявку на открытие дебетовой «Карты привилегий» на сайте или в офисе Банка ЗЕНИТ.

Также всем держателям «Карты привилегий» доступна привлекательная программа лояльности. Она включает начисление кешбэка до 5% за оплату в кафе, ресторанах, аптеках и за покупки спортивных товаров, 1% – на все остальные покупки. Кроме того, доступны бесплатные переводы средств через СБП и по реквизитам в любые банки, оплата услуг ЖКХ без комиссий и ряд других преимуществ.

Срок действия программы начисления кэшбека не ограничен. Подробнее с условиями зарплатного проекта можно ознакомиться на сайте Банка .

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