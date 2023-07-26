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13 минут назад

МВД и Минфин не поддержали платную ускоренную выдачу загранпаспортов

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#загранпаспорт

МВД не поддержало предложение провести эксперимент по предоставлению жителям Москвы возможности быстро получить загранпаспорт за дополнительную плату.

В МВД РФ не поддержали предложение о проведении эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за доплату быстро получить заграничный паспорт. Против этой инициативы выступили также в ФСБ и Минфине. Об этом говорится в ответе первого замминистра Александра Горового на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Как ранее заявлял Даванков, за счет этой платной услуги можно было бы отменить или снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре,  - передает ТАСС.

"Существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения", - указал Горовой.

ФСБ полагает, что сейчас система отвечает задачам в области безопасности, обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий.

В Минфине, в свою очередь, пришли к выводу, что снижение госпошлины за выдачу загранпаспорта может отразиться на федеральном бюджете.

21 июня парламентарий в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложил провести такой эксперимент. Тогда он пояснил, что за счет средств, которые будут получены при ускоренном оформлении документа, было бы возможно отменить или снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре.

"Предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается", - указал Горовой.

По его словам, при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД России проверяют, есть ли основания для временного ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в оформлении и выдаче документа.

"При этом МВД России принимает все необходимые меры по незамедлительному оформлению заграничных паспортов при получении результатов проверок соответствующих межведомственных запросов. Позиция ФСБ России сводится к тому, что выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ России полностью отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий. При этом существующие сроки рассмотрения органами безопасности запросов на выдачу заграничного паспорта являются оптимальными и не могут быть скорректированы в сторону уменьшения", - отметил первый замминистра.

Также Горовой привел мнение Минфина России, согласно которому снижение размера или отмена госпошлины за выдачу загранпаспорта может привести к выпадающим доходам федерального бюджета. "Статьей 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственная пошлина за выдачу загранпаспортов подлежит зачислению по нормативу 100% в федеральный бюджет", - заявил он.
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#загранпаспорт

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