Депутат Александр Кофанов: «Уходим от точечного благоустройства к большим проектам»

17-й избирательный округ депутата Липецкого городского Совета Александра Кофанова уникален ландшафтом: берег реки, набережная, цепь высоток по улицам 50 лет НЛМК и Лутова, частная застройка на упомянутых еще в писцовых книгах 1627 года кручах Дикого и россыпь многоэтажек на склонах лога от улицы Мичурина до перекрестка улиц Неделина и Фрунзе. Другая изюминка в том, что компания «Стройотдел», которой руководит депутат, построила часть социальной и инженерной инфраструктуры округа.













Берег Воронежа от жилой застройки улицы 50 лет НЛМК отделяет новое четырехполосное шоссе 15-метровой ширины с пешеходными зонами и велодорожками, да еще и с ливневой канализацией и очистными сооружениями. Раньше большая часть обращений жителей к депутату Александру Кофанову была связана с отсутствием ливневки. Теперь Манежу, который раньше тонул после каждого дождя, не грозит никакой потоп. Проверено ливнями этого лета!











— Это стало возможным, благодаря большим инфраструктурным проектам, которые реализует в областном центре команда губернатора, — отмечает Александр Кофанов. — Вообще, сейчас помощь областного бюджета Липецку выросла во много раз и это очень заметно.



Депутат верит, что получится реализовать в городе и еще один амбициозный проект -– благоустройство Набережной реки Воронеж. Сейчас идет утверждение концепции на федеральном уровне.



Александр Кофанов уже дважды депутат по 17-му округу. Его мечта — превратить в парк пустошь между новой дорогой и жилым массивом на Манеже.



— Это наша совместная забота с городской администрацией и мэром Евгенией Уваркиной, — говорит депутат.







Мешает этому надземная высоковольтная линия напряжением 110 кВ, которая идет по улице 50 лет НЛМК. Эта линия принадлежит «Россетям» и горсовет не раз предлагал энергетикам заменить ее на кабельную. Для этого нужно убрать опоры ЛЭП, как это было сделано на улице Папина. Но пока у энергетиков, по их словам, нет для этого денег.



За средства «депутатского миллиона» Александр Кофанов немало сделал для своих избирателей. Но его всегда удручала точечность такой помощи: в одном дворе поставили три скамейки, в другом — детскую горку, в третьем — три столба с освещением. Депутат благодарен губернатору Игорю Артамонову за программу «Мой двор» по которой на благоустройство в округе можно потратить сразу пять миллионов рублей. А это уже деньги, на которые можно сделать многое! Как пример — общий для трех многоэтажек двор на улице Неделина, тот самый, в котором прошлой осенью его















Инициаторами благоустройства двора у пятиэтажных домов №11 и №13 по Неделина и у 9-подъездной 9-этажки под номером 15 выступили его жители, а мотором всех инициатив стал председатель ТОС «Уютный двор» Сергей Иванов, который вот уже почти десять лет до этого непрерывно улучшал качество своей жизни и быта соседей. С 2015 года двор собирали по пазлам, пока в 2022-м с помощью программы «Мой двор» территория не стала оазисом. Кстати, тротуарная плитка, которой вымощена площадка с лавочками, раньше была в Нижнем парке. Во двор плитку, цемент, песок доставил Александр Кофанов, а уж уложили ее сами жители на зависть тем подрядным организациям, которые берут за благоустройство города большие деньги. И металлическая ограда посаженного тут и лелеемого фруктового сада — бывшее ограждение с проспекта Победы.







Свой двор жители соседних домов называют Средним парком, имея в виду Нижний и Верхний парки Липецка. Центр их посиделок, красивый металлический навес, сделан на средства, полученные ТОСом по программе «Мой двор». Сюда вошли еще и два детских игровых комплекса. Так как эта программа подразумевает финансовую вовлеченность горожан в благоустройство (1% софинансирования от цены проекта), за своим двором, в который вложен труд десятков людей, жители следят и днем, и ночью. Александру Кофанову осталось решить одну проблему — заменить резиновое покрытие на сделанной пять лет назад с браком площадке для игровых видов спорта. Председатель ТОС Сергей Иванов, кстати, готов еще раз войти в программу «Мой двор» — для этого он легко соберет подписи соседей.



Но Александру Кофанову хочется видеть такие оазисы и в других частях округа. Но вот что удивительно — если костяк ТОСа «Уютный двор» составляют пожилые люди, и дело у них идет, то там, где живет много молодежи, на том же Манеже, например, собрать необходимое число голосов жителей для участия в «Моем дворе» не удалось. А на улице Лутова — два больших двора, разделенных многоэтажкой под номером 10. Пока в одном из них — лишь детская горка, установленная несколько лет назад на «депутатский миллион», но мамочки с детьми хотят, конечно, большего.















— Не беспокойтесь, те подписи, которые вы собрали в этом году на участие в программе «Мой двор», останутся действительными и в следующем году. Уверен, новая попытка будет результативной. Тем более, что УК «Умный дом» уже взяла на себя обязанности по софинансированию благоустройства, — успокоил депутат разволновавшихся родителей.



В этом году в программе «Мой двор» участвуют жильцы нового дома по улице Котовского, 46. Их 17-этажная свечка стоит на краю кручи. У самого дома есть детская площадка и парковка. Застройщик сделал парковку и на муниципальном земельном участке на краю лога ниже подпорной стенки дома. Но жильцы дома решили сделать внизу, под домом, еще и спортивный городок, ведь другого места в этом районе для нее нет. Сюда смогут ходить любители спорта и молодежь с других многоэтажек и частного сектора.











А еще депутат желает довести до конца асфальтирование дорог в районе частной застройки на кручах Дикого. Часть работы уже сделана — улица Комсомольская и улица Фрунзе. Частично заасфальтирована улица Чкалова. Сейчас Александр Кофанов добивается ремонта улицы Кирова, которую регулярно размывает сильными ливнями. Частный сектор нуждается и в пешеходных дорожках, но тормозит их строительство обилие заборов, гаражей, хозпостроек, которые жители вынесли за пределы своих домовладений.











— Город меняется, преображается не только центр и общественные пространства. Комфортными и удобными для жителей становятся другие территории, — говорит Александр Кофанов. Александр Кофанов достроил во многом на средства своего предприятия школу, которую взялись возводить да и бросили на полпути тамбовские подрядчики. На доведение до ума «брошенок» обычно трудно найти желающих, но депутат не мог спокойно смотреть на этот замороженный социальный объект, как воздух необходимый людям. И уже 1 сентября 2020 года школа на 800 мест приняла детей. Для Александра Кофанова важно, что даже во внеурочное время, даже сейчас, в каникулы, на школьном стадионе полно подростков — кто-то играет в футбол, кто-то крутится на турниках и брусьях, кто-то плавает в прекрасном бассейне.Берег Воронежа от жилой застройки улицы 50 лет НЛМК отделяет новое четырехполосное шоссе 15-метровой ширины с пешеходными зонами и велодорожками, да еще и с ливневой канализацией и очистными сооружениями. Раньше большая часть обращений жителей к депутату Александру Кофанову была связана с отсутствием ливневки. Теперь Манежу, который раньше тонул после каждого дождя, не грозит никакой потоп. Проверено ливнями этого лета!— Это стало возможным, благодаря большим инфраструктурным проектам, которые реализует в областном центре команда губернатора, — отмечает Александр Кофанов. — Вообще, сейчас помощь областного бюджета Липецку выросла во много раз и это очень заметно.Депутат верит, что получится реализовать в городе и еще один амбициозный проект -– благоустройство Набережной реки Воронеж. Сейчас идет утверждение концепции на федеральном уровне.Александр Кофанов уже дважды депутат по 17-му округу. Его мечта — превратить в парк пустошь между новой дорогой и жилым массивом на Манеже.— Это наша совместная забота с городской администрацией и мэром Евгенией Уваркиной, — говорит депутат.Мешает этому надземная высоковольтная линия напряжением 110 кВ, которая идет по улице 50 лет НЛМК. Эта линия принадлежит «Россетям» и горсовет не раз предлагал энергетикам заменить ее на кабельную. Для этого нужно убрать опоры ЛЭП, как это было сделано на улице Папина. Но пока у энергетиков, по их словам, нет для этого денег.За средства «депутатского миллиона» Александр Кофанов немало сделал для своих избирателей. Но его всегда удручала точечность такой помощи: в одном дворе поставили три скамейки, в другом — детскую горку, в третьем — три столба с освещением. Депутат благодарен губернатору Игорю Артамонову за программу «Мой двор» по которой на благоустройство в округе можно потратить сразу пять миллионов рублей. А это уже деньги, на которые можно сделать многое! Как пример — общий для трех многоэтажек двор на улице Неделина, тот самый, в котором прошлой осенью его жильцы пили чай с губернатором Игорем Артамоновым.Инициаторами благоустройства двора у пятиэтажных домов №11 и №13 по Неделина и у 9-подъездной 9-этажки под номером 15 выступили его жители, а мотором всех инициатив стал председатель ТОС «Уютный двор» Сергей Иванов, который вот уже почти десять лет до этого непрерывно улучшал качество своей жизни и быта соседей. С 2015 года двор собирали по пазлам, пока в 2022-м с помощью программы «Мой двор» территория не стала оазисом. Кстати, тротуарная плитка, которой вымощена площадка с лавочками, раньше была в Нижнем парке. Во двор плитку, цемент, песок доставил Александр Кофанов, а уж уложили ее сами жители на зависть тем подрядным организациям, которые берут за благоустройство города большие деньги. И металлическая ограда посаженного тут и лелеемого фруктового сада — бывшее ограждение с проспекта Победы.Свой двор жители соседних домов называют Средним парком, имея в виду Нижний и Верхний парки Липецка. Центр их посиделок, красивый металлический навес, сделан на средства, полученные ТОСом по программе «Мой двор». Сюда вошли еще и два детских игровых комплекса. Так как эта программа подразумевает финансовую вовлеченность горожан в благоустройство (1% софинансирования от цены проекта), за своим двором, в который вложен труд десятков людей, жители следят и днем, и ночью. Александру Кофанову осталось решить одну проблему — заменить резиновое покрытие на сделанной пять лет назад с браком площадке для игровых видов спорта. Председатель ТОС Сергей Иванов, кстати, готов еще раз войти в программу «Мой двор» — для этого он легко соберет подписи соседей.Но Александру Кофанову хочется видеть такие оазисы и в других частях округа. Но вот что удивительно — если костяк ТОСа «Уютный двор» составляют пожилые люди, и дело у них идет, то там, где живет много молодежи, на том же Манеже, например, собрать необходимое число голосов жителей для участия в «Моем дворе» не удалось. А на улице Лутова — два больших двора, разделенных многоэтажкой под номером 10. Пока в одном из них — лишь детская горка, установленная несколько лет назад на «депутатский миллион», но мамочки с детьми хотят, конечно, большего.— Не беспокойтесь, те подписи, которые вы собрали в этом году на участие в программе «Мой двор», останутся действительными и в следующем году. Уверен, новая попытка будет результативной. Тем более, что УК «Умный дом» уже взяла на себя обязанности по софинансированию благоустройства, — успокоил депутат разволновавшихся родителей.В этом году в программе «Мой двор» участвуют жильцы нового дома по улице Котовского, 46. Их 17-этажная свечка стоит на краю кручи. У самого дома есть детская площадка и парковка. Застройщик сделал парковку и на муниципальном земельном участке на краю лога ниже подпорной стенки дома. Но жильцы дома решили сделать внизу, под домом, еще и спортивный городок, ведь другого места в этом районе для нее нет. Сюда смогут ходить любители спорта и молодежь с других многоэтажек и частного сектора.А еще депутат желает довести до конца асфальтирование дорог в районе частной застройки на кручах Дикого. Часть работы уже сделана — улица Комсомольская и улица Фрунзе. Частично заасфальтирована улица Чкалова. Сейчас Александр Кофанов добивается ремонта улицы Кирова, которую регулярно размывает сильными ливнями. Частный сектор нуждается и в пешеходных дорожках, но тормозит их строительство обилие заборов, гаражей, хозпостроек, которые жители вынесли за пределы своих домовладений.— Город меняется, преображается не только центр и общественные пространства. Комфортными и удобными для жителей становятся другие территории, — говорит Александр Кофанов.