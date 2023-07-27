Новые проблемы на М-4: водителей предупредили о задержках

Неправильная установка транспондеров замедляет въезд на платную трассу

Водителей на М-4 призывают быть более ответственными и внимательными при установке транспондеров. В противном случае, автомобилистов ждут заторы на въезде на скоростные дороги. Об этом сообщает оператор платных скоростных дорог М-4, М-3 и М-11, компания «ОССП».

По данным «ОССП», в 2022 году по находящимся в обслуживании компании участкам на М-4 «Дон» проехали более 66,8 млн автомобилистов. При этом 42,5 млн, или 63,6% водителей проехали по трассе с использованием транспондера. И количество таких автомобилистов только растет, ведь подобный способ оплаты позволяет быстро и просто въехать на платную дорогу: для этого даже не требуется останавливаться на пункте взимания платы. Однако в 2023 году сразу несколько операторов платных автомобильных дорог заметили растущую тенденцию неправильной установки транспондеров в автомобилях водителей, из-за чего на пунктах взимания платы стали образовываться пробки.

Для предотвращения подобных задержек компании-операторы рекомендуют водителям следовать нескольким простым правилам. Во-первых, перед установкой транспондера следует внимательно ознакомиться с рекомендациями производителя по его хранению и использованию. Во-вторых, прикрепляйте транспондер к лобовому стеклу строго в соответствии с указанными инструкциями и убедитесь, что он надежно закреплен. В-третьих, заранее перед поездкой проверяйте ваш баланс, чтобы транспондер не был отклонён системой на пункте взимания платы. Если вы заметили какие-то сбои в работе устройства, то сразу же обращайтесь к специалистам в пунктах продаж и обслуживания пользователей.

Как правильно закрепить транспондер в машине?

1. Очистите область на лобовом стекле, где будет размещен транспондер. Убедитесь, что поверхность сухая, без грязи или жирных отпечатков. Часто производители кладут в набор специальную чистящую салфетку.

2. Откройте упаковку транспондера и аккуратно удалите защитную пленку с его клейкой стороны.

3. Осторожно приложите транспондер к внутренней стороне лобового стекла. Убедитесь, что он размещен прямо и надежно прикреплен к поверхности.

В легковых автомобилях устройство крепится в верхней части стекла, за зеркалом заднего вида, а в грузовых — в нижней части, но не менее, чем на 10 см от нижнего края.

Соблюдение этих мер, считают в «ОССП», позволит водителям избежать неприятностей на платных участках дорог, а самое главное – избавиться от заторов на пунктах взимания платы.