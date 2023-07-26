Сезон отпусков у мошенников: липчанка перевела 21000 рублей за тур, а липчанин — 8000 рублей за номер

Продолжают обманывать липчан и при покупках через сайты объявлений.

Липчане становятся жертвами сезонных мошенничеств. При планировании отпуска: покупке туров и бронировании номеров нужно быть бдительными. Так, один липчанин перевёл деньги лжеадминистратору отеля, чтобы забронировать номер.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мужчина с супругой хотели отдохнуть в Краснодарском крае. Они нашли сайт понравившегося отеля и связались с администратором, которая перевела их в специальный чат в мессенджере, где проходило общение с желающими забронировать номера. Там женщина сообщила 40-летнему липчанину, что размещение у них в указанные даты невозможно. Всё это время за их перепиской наблюдал мошенник, который скопировал контактную информацию с личной страницы администратора, сменил аватарку и от её имени начал переписку с липчанином, сообщив, что в отеле освободился нужный номер, и можно внести предоплату. Липчанин перевёл 8 000 рублей. Также лжеадминистратор сумел обмануть ещё нескольких человек из чата. Один из них уведомил «представителя отеля» об оплате номера не в личных сообщениях, а в общей переписке. Настоящий администратор тут же предупредила людей об обмане.



54-летняя липчанка перевела мошенникам 21 000 рублей, чтобы приобрести тур в Астрахань.



Кроме того, мошенникам удалось обмануть ельчанина, который покупал скутер через сайт объявлений. Оформить спецдоставку скутера пообещали за неделю. 32-летний ельчанин перевёл почти 32 000 рублей, однако не получил товар. А продавец перестал выходить на связь.



34-летний мужчина доверился мошенникам и внес залог в 50 000 рублей за дачный дом с участком. А 55-летняя женщина перечислила 60 000 рублей за понравившийся дом.