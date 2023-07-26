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38 минут назад

Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов РФ

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#жара #погода

В Гидрометцентре заявили, что в ряде российских регионов прогнозируется жара до +39 °С.

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидается жара до +39 °С.

Краснодарский край, Татарстан, Чувашию, Ульяновскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Таймыр и Сахалин ожидает жара до плюс 30-39 градусов в ближайшие дни, - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура - до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до 32-34 градусов - так как там есть сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится примерно на 10 градусов и вернется к норме. Еще в нескольких регионах температурный фон будет на 7 и более градусов выше нормы в ближайшие дни - Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ", - отметил синоптик.

По его словам, в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура будет достигать плюс 36-37 градусов 28 и 29 июля, на Таймыре - плюс 29-30 градусов в этот период, на Сахалине - плюс 25-30 градусов, в Ханты-Мансийском автономном округе - плюс 30 и выше градусов.
33
#жара #погода

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