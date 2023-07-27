Более тысячи жителей Грязинского района улучшат условия проживания благодаря капремонту

В Грязинском районе в рамках региональной программы отремонтируют 10 многоквартирных домов на общую сумму более 100 млн руб. Улучшат условия проживания более тысячи человек. В данный момент в двух домах работы завершены, еще в четырех – активно ведутся. К капремонту в остальных МКД подрядные организации приступят в ближайшее время.

Приоритетным видом работ этого года для Грязинского района можно назвать ремонт крыш, который будет выполнен в восьми многоэтажках. Так, в доме №1 на улице Ленинская уже демонтировано старое покрытие, сделана стяжка. В данный момент подрядная организация выполняет устройство гидроизоляции. Строители работают с опережением сроков, чтобы успеть завершить ремонт до наступления осенне-зимнего периода и избежать залитий квартир.







«Мы, как заказчик, контролируем качество и сроки выполнения работ, чтобы создать максимально комфортные условия проживания для собственников при минимальном дискомфорте во время проведения капремонта», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексей Костин.







Всего за период 2014-2022 гг. выполнен капитальный ремонт по отдельным видам работ в 57 МКД Грязинского района на общую сумму более 200 млн руб.