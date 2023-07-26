В России
сегодня, 12:05
В Рязанской области эвакуировали пятиэтажку из-за задымления вагонов с серой
Задымление ликвидировано, никто не пострадал, угрозы экологии нет.
На железнодорожной станции Сасово в Рязанской области произошло задымление нескольких вагонов с серой, оно ликвидировано, никто не пострадал,- рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла, - говорится в сообщении. Утверждается, что угрозы экологии нет. Берутся пробы воздуха. Для ликвидации последствий инцидента был привлечен пожарный поезд.
При этом администрация города сообщила об эвакуации жильцов пятиэтажки, расположенной рядом с местом ЧП, и сотрудников железнодорожных предприятий. Правоохранительные органы выясняют причины пожара, - передает Bfm.ru.
Уточняется, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла, - говорится в сообщении. Утверждается, что угрозы экологии нет. Берутся пробы воздуха. Для ликвидации последствий инцидента был привлечен пожарный поезд.
При этом администрация города сообщила об эвакуации жильцов пятиэтажки, расположенной рядом с местом ЧП, и сотрудников железнодорожных предприятий. Правоохранительные органы выясняют причины пожара, - передает Bfm.ru.