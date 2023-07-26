В России

22 минуты назад

В Приморском крае четверо детей отравились горючим

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#отравление #дети

Трое из них были госпитализированы.

Четверо детей за две недели попали в больницу в Приморском крае с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами, - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.

"Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, дети принимают бутылки с красивыми этикетками за вкусный напиток. Так, например, отравились двое детей из четырех. Родители были заняты приготовлением шашлыков, а дети захотели пить. Они приняли яркую бутылочку с жидкостью для розжига за лимонад и сделали по несколько глотков, после чего почувствовали жжение, - сообщает Bfm.ru.

Там отметили, что такие жидкости вызывают рвоту, интоксикацию, тяжелые повреждения органов. При этом попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок отравившемуся приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию яда в легкие.

"Моментально развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями", — подчеркнули в ведомстве.

Нередко такая пневмония заканчивается печально, - резюмировали там.
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#отравление #дети

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