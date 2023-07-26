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22 минуты назад
В Приморском крае четверо детей отравились горючим
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Трое из них были госпитализированы.
Четверо детей за две недели попали в больницу в Приморском крае с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами, - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
"Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, дети принимают бутылки с красивыми этикетками за вкусный напиток. Так, например, отравились двое детей из четырех. Родители были заняты приготовлением шашлыков, а дети захотели пить. Они приняли яркую бутылочку с жидкостью для розжига за лимонад и сделали по несколько глотков, после чего почувствовали жжение, - сообщает Bfm.ru.
Там отметили, что такие жидкости вызывают рвоту, интоксикацию, тяжелые повреждения органов. При этом попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок отравившемуся приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию яда в легкие.
"Моментально развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями", — подчеркнули в ведомстве.
Нередко такая пневмония заканчивается печально, - резюмировали там.
"Одному из юных приморцев в больнице помыли желудок и отпустили на амбулаторное лечение. Трое детей находятся в больницах Владивостока. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, дети принимают бутылки с красивыми этикетками за вкусный напиток. Так, например, отравились двое детей из четырех. Родители были заняты приготовлением шашлыков, а дети захотели пить. Они приняли яркую бутылочку с жидкостью для розжига за лимонад и сделали по несколько глотков, после чего почувствовали жжение, - сообщает Bfm.ru.
Там отметили, что такие жидкости вызывают рвоту, интоксикацию, тяжелые повреждения органов. При этом попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок отравившемуся приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию яда в легкие.
"Моментально развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями", — подчеркнули в ведомстве.
Нередко такая пневмония заканчивается печально, - резюмировали там.
26