В России
сегодня, 10:31
На Кубани возник крупный пожар на складе винзавода
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Темрюкском районе Краснодарского края полностью потушили пожар на складе винзавода.
Склад готовой продукции загорелся утром 26 июля в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв.м. Предварительно, пострадавших нет, - сообщает МЧС Кубани.
Уточняется, что в 08:50 пожар был полностью ликвидирован.
В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
Склад готовой продукции загорелся утром 26 июля в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв.м. Предварительно, пострадавших нет, - сообщает МЧС Кубани.
Уточняется, что в 08:50 пожар был полностью ликвидирован.
В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.