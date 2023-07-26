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сегодня, 10:31

На Кубани возник крупный пожар на складе винзавода

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#пожар #склад

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Темрюкском районе Краснодарского края полностью потушили пожар на складе винзавода.

Склад готовой продукции загорелся утром 26 июля в Темрюкском районе. Из-за высокой горючести содержимого склада огонь быстро распространился по зданию. Площадь тушения составила 900 кв.м. Предварительно, пострадавших нет, - сообщает МЧС Кубани.

Уточняется, что в 08:50 пожар был полностью ликвидирован.

В тушении пожара задействованы 65 человек и 17 единиц техники.
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#пожар #склад

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