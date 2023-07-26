Происшествия

19 минут назад

21-летний липчанин украл рюкзак и деньги со счёта его владельца

124
#кража
21-летний липчанин украл рюкзак и деньги со счёта его владельца

Мужчину приговорили к году лишения свободы условно.

Октябрьский районный суда вынес приговор 21-летнему ранее не судимому липчанину за кражу рюкзака и денег с банковского счёта.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 31 июля прошлого года липчанин возле подъезда одного из домов по улице Меркулова украл рюкзак.

В украденном рюкзаке он обнаружил мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта. Мужчина этим воспользовался и сделал за чужой счёт покупки на 780 рублей.

В результате 21-летнего липчанина признали виновным в краже и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
124
#кража

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