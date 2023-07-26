Ещё одну управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей за свалку во дворе

В районе контейнерной площадки обнаружили много бытового крупногабаритного мусора, веток, листвы.

Сотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом в дом №13 по улице Пришвина и обнаружили там настоящую свалку.



Ограждение контейнерной площадки было в технически неисправном состоянии, там было много бытового крупногабаритного мусора, веток, листвы, а отсек для накопления крупногабаритного мусора и вовсе не предусмотрен.



В отношении управляющей компании ООО «Альфа» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи организация оштрафована на 125 тысяч рублей.