Общество

33 минуты назад

Ещё одну управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей за свалку во дворе

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#ЖКХ
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Ещё одну управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей за свалку во дворе

В районе контейнерной площадки обнаружили много бытового крупногабаритного мусора, веток, листвы.

Сотрудники Госжилинспекции наведались с инспекционным визитом в дом №13 по улице Пришвина и обнаружили там настоящую свалку.

Ограждение контейнерной площадки было в технически неисправном состоянии, там было много бытового крупногабаритного мусора, веток, листвы, а отсек для накопления крупногабаритного мусора и вовсе не предусмотрен.

В отношении управляющей компании ООО «Альфа» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Постановлением мирового судьи организация оштрафована на 125 тысяч рублей.
185
#ЖКХ
1

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