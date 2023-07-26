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Житель Липецка установил криминальный рекорд: его обвиняют в 22 магазинных кражах

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#кража
Житель Липецка установил криминальный рекорд: его обвиняют в 22 магазинных кражах

Кроме того, 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в краже из автомобиля и с банковского счета.

Полицейские направили в суд дело 32-летнего жителя Липецка, который совершил 22 кражи из магазинов за восемь месяцев. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей.

По данным следствия, кражи мужчина совершал с июня 2022 года по февраль 2023-го. Преимущественно его добычей становились кофе, бытовая химия, спиртные напитки, сыр, колбаса, детское питание и игрушки. Украденное он продавал, или оставлял себе.

«Кроме того, полицейскими установлена причастность обвиняемого к краже ноутбука из салона автомобиля «Лада-Гранта», припаркованного на улице Вилли Огнева. Ущерб превысил 29 тысяч рублей.

13 марта текущего года обвиняемый нашел в зоне банкоматов в торговом центре на улице Эдуарда Белана банковскую карту 47-летней липчанкой. Он оплатил картой две покупки на общую сумму 1042 рубля», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.


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#кража

Комментарии (1)

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32 минуты назад
Ну работать человек не хочет што тут скажеш.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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