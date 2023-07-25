Общество

31 минуту назад

55 новых автобусов купит область для пригородных маршрутов

2 89
#общественный транспорт
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55 новых автобусов купит область для пригородных маршрутов

Соответствующую заявку области одобрило правительство РФ.

Правительство РФ одобрило заявку Липецкой области на покупку автобусов за счёт специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления транспорта, на эти деньги автопарк компаний, обслуживающих пригородные маршруты, пополнится 55-ю новыми автобусами. 
 
По словам заместителя начальника областного управления дорог и транспорта Олега Князева, новые автобусы позволят улучшить качество и безопасность перевозки пассажиров, снизить эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5. 
2 89
#общественный транспорт
1

Комментарии (2)

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Гость

9 минут назад
автобусы закупают и закупают это здорово но когда же прервется вечерний недовыпуск автобусов на маршрут 24 ? через день выполняются рейсы.
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Когда

15 минут назад
Купят нормальные автобусы для межрайонных маршрутов? Мы что,люди второго сорта,ездить на этих драндулетах 90- годов?
ответить
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