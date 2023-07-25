55 новых автобусов купит область для пригородных маршрутов

Соответствующую заявку области одобрило правительство РФ.

Правительство РФ одобрило заявку Липецкой области на покупку автобусов за счёт специальных казначейских кредитов на общую сумму 398,4 млн рублей. Как сообщает пресс-служба регионального управления транспорта, на эти деньги автопарк компаний, обслуживающих пригородные маршруты, пополнится 55-ю новыми автобусами.



По словам заместителя начальника областного управления дорог и транспорта Олега Князева, новые автобусы позволят улучшить качество и безопасность перевозки пассажиров, снизить эксплуатационные затраты на ремонт подвижного состава, а также сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет замещения транспортных средств с экологическим классом двигателя ниже Евро-5.

