В частном секторе Сырского отключат холодную воду

26 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители 12 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 90, 92 по улице Тельмана, № 50 по улице Балмочных – цистерна с водой подъедет по адресу: улица Балмочных, 50.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а по улице Исполкомовской, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по улице Юношеской, № 3а по улице Базарной, №№ 4, 4а по улице Металлистов, № 7 по улице Геологической, № 13 по улице Ударников, в частном секторе улицы Базарной. Кроме того, возможно понижение давления при подаче холодной воды в поселке Сырский Рудник в целом. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Металлистов, 4.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор улицы Пролетарской в селе Сырском. Воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 28, 30, 32, 49, 49/2, 49/3, 51а, 51б, 51д, 53 ст.1, 53 ст. 2 по улице Октябрьской, №№ 2, 8 по улице Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 49 по улице Октябрьской.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



26 июля плановые ремонтные работы на сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Гражданской, №№ 18, 18а, 20 по улице адмирала Макарова, №№ 11, 13, 15, 17, 18 - 24, 24а, 28а по Боевому проезду, №№ 26-42 по улице Железнякова, № 101а по улице Добровской, № 38а по улице Бурлакова, №№ 88-132 по улице Патриотической.



