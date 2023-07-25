Происшествия

9 минут назад

В Двуречках мужчина украл 85 рублей и врезался в дерево на угнанной «Ладе»

13
#угон #автомобиль #ДТП
1
В Двуречках мужчина украл 85 рублей и врезался в дерево на угнанной «Ладе»

За нелепые преступления мужчина проведёт три года в колонии строгого режима.

Грязинский городской суд вынес приговор жителю села Двуречки за неоднократное несоблюдение административных ограничений, самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, кражу с незаконным проникновением в жилище, а также угон автомобиля.

По решению Елецкого городского суда над мужчиной был установлен административный надзор на 8 лет. Но он не являлся на регистрацию, а также сменил место жительства. Также в период надзора он пошёл на кражу и угон автомобиля.

Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, вечером 4 июля прошлого года мужчина через калитку прошёл в чужой двор в селе Двуречки, а потом через незапертую дверь — в дом. Хозяина дома не было и вор этим воспользовался, взяв 85 рублей со стола в зале и с подоконника на веранде — ключ от гаража.

В тот же вечер он угнал автомобиль «Лада 210740». Гараж он открыл ранее взятым с подоконника ключом. Сам подсудимый рассказал, что на чужом автомобиле он просто захотел покататься. При этом в момент угона мужчина был пьян.

Вначале угонщику повезло: ключи от автомобиля находились в машине в замке зажигания. Но на этом везение закончилось: автомобиль мужчина угнал легко, но далеко не уехал: не справившись с управлением, он въехал в дерево на соседней улице в том же селе.

Мужчина полностью признал вину по всем эпизодам. В результате по совокупности преступлений по четырём статьям УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний он получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
13
#угон #автомобиль #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

44-летнего водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП, в котором погиб 28-летний мужчина
#ДТП
1
44-летнего водителя грузовика будут судить за смертельное ДТП, в котором погиб 28-летний мужчина

сегодня, 16:02

Происшествия
На улице Студёновской «Хёндай Солярис» врезался в столб
#ДТП
На улице Студёновской «Хёндай Солярис» врезался в столб

сегодня, 15:50

Происшествия
Дело о травмировании ребёнка металлической дверью в строительном магазине дошло до суда
#дети #несчастный случай
1
Дело о травмировании ребёнка металлической дверью в строительном магазине дошло до суда

сегодня, 15:32

Происшествия
Липчанин хотел среди ночи навестить отца в больнице и напугал врачей похожим на гранату предметом
#хулиганство #больница
6
Липчанин хотел среди ночи навестить отца в больнице и напугал врачей похожим на гранату предметом

сегодня, 14:54

Происшествия
Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсации ущерба
#ДТП
8
Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсации ущерба

сегодня, 14:24

Происшествия
Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру
#хулиганство
20
Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру

сегодня, 13:50

Происшествия