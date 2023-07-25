В Двуречках мужчина украл 85 рублей и врезался в дерево на угнанной «Ладе»

За нелепые преступления мужчина проведёт три года в колонии строгого режима.

Грязинский городской суд вынес приговор жителю села Двуречки за неоднократное несоблюдение административных ограничений, самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, кражу с незаконным проникновением в жилище, а также угон автомобиля.



По решению Елецкого городского суда над мужчиной был установлен административный надзор на 8 лет. Но он не являлся на регистрацию, а также сменил место жительства. Также в период надзора он пошёл на кражу и угон автомобиля.



Как рассказали GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области, вечером 4 июля прошлого года мужчина через калитку прошёл в чужой двор в селе Двуречки, а потом через незапертую дверь — в дом. Хозяина дома не было и вор этим воспользовался, взяв 85 рублей со стола в зале и с подоконника на веранде — ключ от гаража.



В тот же вечер он угнал автомобиль «Лада 210740». Гараж он открыл ранее взятым с подоконника ключом. Сам подсудимый рассказал, что на чужом автомобиле он просто захотел покататься. При этом в момент угона мужчина был пьян.



Вначале угонщику повезло: ключи от автомобиля находились в машине в замке зажигания. Но на этом везение закончилось: автомобиль мужчина угнал легко, но далеко не уехал: не справившись с управлением, он въехал в дерево на соседней улице в том же селе.



Мужчина полностью признал вину по всем эпизодам. В результате по совокупности преступлений по четырём статьям УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний он получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.