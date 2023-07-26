Фестиваль мороженого не оставил равнодушными сотни липчан

22 июля Липецкий хладокомбинат провел первый «Фестиваль мороженого». Данное событие собрало сотни горожан, которые пришли на праздник целыми семьями.

Фестиваль – это звучит мощно, организаторы постарались на славу, чтобы соответствовать высокому уровню. Гостей ждала невероятная развлекательная программа: ростовые куклы, аквагрим, яркое шоу мыльных пузырей. Но в центре внимание была, конечно, продукция хладокомбината. Липецким сладкоежкам бесплатно раздали несколько ящиков мороженого, поэтому никто не ушёл с праздника хмурым и недовольным.





Особой популярностью пользовалась, конечно же, «Варенька 3+» - ноу-хау липецких производителей, которое начало поступать в широкую продажу только в этом году.

Напомним, что в этом году Липецкий хладокомбинат запустил уникальную линейку мороженого, которое адаптировано специально для самых меленьких сластён – в возрасте от 3 лет. Мороженое насыщено всем, чем так богато коровье молоко: всеми ценными веществами, которыми богато коровье молоко: витаминами А, В и D, минералами (кальцием, калием, магнием, фосфором), аминокислотами, белками. Вес порции в вафельном стаканчике – 60 граммов, специалисты высчитали, что именно такой объем оптимален для детского организма. «Варенька» 3+ является простым и изящным способом приучить малыша кушать натуральную, здоровую и полезную пищу. Ведь ещё ни один ребёнок не отказывался от стаканчика вкусного мороженого в яркой и красочной упаковке!





Мы подсмотрели: детское мороженое с удовольствием едят … не только дети! «Варенька 3+» стремительно завоёвывает популярность у горожан, в том числе и у взрослых, как и вся продукция Липецкого хладокомбината. Ведь очень приятно и вкусно употреблять натуральную продукцию из настоящего молока без ГМО и консервантов, которая радует уже многие поколения липчан и жителей других регионов.

Вывод от праздника прост: жители Липецка очень любят мороженое. Стенды хладокомбината пользовались особой популярностью и на Дне города, в праздновании которого предприятие приняло самое живое участие. А вообще дни мороженого каждый может устроить себе индивидуально хоть круглый год: изысканная и свежая продукция всегда есть в продаже и отчего не побаловать себя ею, особенно в летние деньки? Лето, хрустящий вафельный стаканчик, вкуснейшее липецкое мороженое – что ещё нужно для счастья?

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