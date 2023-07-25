сегодня, 15:58
Увеличены штрафы за хождение по ж/д путям в неустановленных местах
Штраф вырастет со 100 до 500 рублей. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание будет строже.
Авторы инициативы подчеркивают, что существующая на сегодняшний день мера административного воздействия за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в виде штрафа в размере 100 рублей не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма.
"Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия", — говорится в пояснительной записке.
В связи с этим закон повышает со 100 до 500 рублей административный штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание будет строже: штраф составит 1500 рублей, - говорится на сайте Госдумы.