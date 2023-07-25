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Увеличены штрафы за хождение по ж/д путям в неустановленных местах

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#штраф #железная дорога

Штраф вырастет со 100 до 500 рублей. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание будет строже.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, нацеленные на повышение уровня безопасности граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Авторы инициативы подчеркивают, что существующая на сегодняшний день мера административного воздействия за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в виде штрафа в размере 100 рублей не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма.

"Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия", — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим закон повышает со 100 до 500 рублей административный штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях наказание будет строже: штраф составит 1500 рублей, - говорится на сайте Госдумы.
30
#штраф #железная дорога

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