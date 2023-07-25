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сегодня, 15:00
Госдума одобрила запрет комиссий за переводы самому себе до ₽30 млн
Банкам запретили взимать с клиентов комиссии за переводы самому себе через систему ЦБ до 30 млн руб. в месяц.
Госдума во втором, ключевом чтении приняла законопроект, который позволит россиянам совершать денежные переводы самому себе без комиссии в размере до 30 млн рублей в месяц.
Госдума приняла во втором чтении изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц. В рамках этой суммы банкам будет запрещено ограничивать размер и количество переводов, - говорится на сайте Госдумы.
Принятые поправки нацелены на защиту прав граждан, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", - добавил Володин.
Сейчас банковским клиентам доступны переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц с помощью СБП (Системы быстрых платежей).
Однако новые правила не коснутся переводов непосредственно в отделениях банков и по номеру карты.
Госдума приняла во втором чтении изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Банки больше не смогут взимать с физлиц комиссию за перевод средств на принадлежащие им счета в других кредитных организациях. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 млн рублей в месяц. В рамках этой суммы банкам будет запрещено ограничивать размер и количество переводов, - говорится на сайте Госдумы.
Принятые поправки нацелены на защиту прав граждан, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", - добавил Володин.
Сейчас банковским клиентам доступны переводы без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц с помощью СБП (Системы быстрых платежей).
Однако новые правила не коснутся переводов непосредственно в отделениях банков и по номеру карты.