Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре

В законе уточняется, что запрет на выезд за границу устанавливается в качестве временной меры для того, чтобы гражданин явился по повестке в военкомат.





Поправки вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".



По действующим в настоящее время нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону. Новые нормы уточняют, что выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре, - передает



Законопроект также устанавливает, что запрет на выезд из РФ в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат, применяется со дня направления гражданину повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Подлежащим призыву на военную службу гражданам будет запрещено выезжать из России со дня, когда повестку разместят в реестре врученных, - следует из поправок ко второму чтению законопроекта, который изначально позволял гражданам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.Поправки вносятся в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".По действующим в настоящее время нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону. Новые нормы уточняют, что выезд таких граждан за рубеж запрещается с момента, когда такая повестка будет размещена в соответствующем реестре, - передает ТАСС Законопроект также устанавливает, что запрет на выезд из РФ в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат, применяется со дня направления гражданину повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.