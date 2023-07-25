Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома

Его осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Октябрьский районный суд вынес приговор 38-летнему липчанину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление жилец дома №7 по улице Смургиса совершил ночью 29 апреля. Пьяный мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего же дома.



В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал его виновным по части 1 статьи 207 УК РФ и назначили полгода ограничения свободы.