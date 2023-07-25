Происшествия

сегодня, 13:12

Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома

1 1381
#телефонный терроризм
3
Липчанин сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего дома

Его осудили за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Октябрьский районный суд вынес приговор 38-летнему липчанину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, преступление жилец дома №7 по улице Смургиса совершил ночью 29 апреля. Пьяный мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве двух подъездов своего же дома.

В суде мужчина признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал его виновным по части 1 статьи 207 УК РФ и назначили полгода ограничения свободы.
1 1381
#телефонный терроризм
3

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ёжик

14 минут назад
На смургиса печальные квартиры, не буду себе та брать
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб
#ДТП
Администрация Липецка потребует с испортившего забор водителя компенсировать ущерб

2 минуты назад

Происшествия
Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру
#хулиганство
2
Липчанка оставила машину на улице Белянского, а утром обнаружила в ее стекле дыру

37 минут назад

Происшествия
Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево
#угон #автомобиль
Угон автомобиля «Шевроле Нива» остановило дерево

57 минут назад

Происшествия
С 19-летнего помощника мошенников потребовали похищенные у липчанки деньги
#мошенничество
2
С 19-летнего помощника мошенников потребовали похищенные у липчанки деньги

сегодня, 12:38

Происшествия
По краже пяти камер в посёлке Матырский отказано в возбуждении уголовного дела
#соседи #конфликт
10
По краже пяти камер в посёлке Матырский отказано в возбуждении уголовного дела

сегодня, 12:04

Происшествия
«Лада Гранта» протаранила забор
#ДТП
13
«Лада Гранта» протаранила забор

сегодня, 11:20

Происшествия