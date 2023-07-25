В очередной раз предприятие «Лебедяньмолоко» вошло в рейтинги крупнейших переработчиков молока!

По объему выручки от продаж компания вошла в рейтинг Национального союза производителей молока, составленный совместно с информагентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting. В 2022 году выручка составила 10,5 млрд рублей с НДС.

С приростом 35% по отношению к прошлому году, «Лебедяньмолоко» в ТОП-30 и не планирует сбавлять обороты!

На предприятии реализуется инвестиционная программа в два этапа. Первый этап был закончен в конце 2021 года и в 2022 году смогли запустить участки производства, которые в 2021 году находились в стадии реконструкции, что позволило нарастить объемы переработки.

«2 млрд рублей мы дополнительно инвестируем в производство в рамках второго этапа модернизации. Это позволит увеличить мощность предприятия, изменить ассортимент, расширить географию продаж. Я бы хотел отметить то, что мы не строим новый завод, а создаем на базе существующего предприятия, которое сегодня является демонстрационной площадкой, наверное, всего самого передового и современного. Мы создаем завод, который позволит в будущем оперативно реагировать на условия рынка, занимать свою долю рынка и не терять ее», — отметил председатель совета директоров ООО «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв.

Сейчас монтируется оборудование, строятся новые цеха и складские мощности, которые позволят перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки. Планируемое окончание второго этапа - 2024 год.

ООО «Лебедяньмолоко» РЕКЛАМА