В России

39 минут назад

ФАС предлагает увеличить нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже

11
#бензин #топливо #цены

В ФАС отметили, что данная инициатива даст возможность увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить нормативы продаж бензина на бирже с 12% до 13%, а дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В публикации отмечается, что в текущий момент нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предложенные требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, а изменения касаются только спотового рынка.

В ФАС отметили, что данная инициатива даст возможность увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.

Ранее ФАС выступала с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации

С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 60%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%, - передает ТАСС.
11
#бензин #топливо #цены

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Большинство российских банкоматов перестали принимать доллары и евро
#банкоматы #валюта
Большинство российских банкоматов перестали принимать доллары и евро

сегодня, 12:48

В России
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
#Крым #морской транспорт
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

сегодня, 12:01

В России
Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода
#призывной возраст #армия #переходный период
Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода

сегодня, 11:14

В России
При опрокидывании грузовика с туристами на Алтае погиб 1 человек
#ДТП #авария
При опрокидывании грузовика с туристами на Алтае погиб 1 человек

сегодня, 10:33

В России
При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали 2 человека
#взрыв газа
При взрыве газа в жилом доме в Татарстане пострадали 2 человека

сегодня, 09:50

В России
#мошенничество
Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан

вчера, 18:32

В России