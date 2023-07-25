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39 минут назад
ФАС предлагает увеличить нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже
В ФАС отметили, что данная инициатива даст возможность увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.
Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить нормативы продаж бензина на бирже с 12% до 13%, а дизельного топлива - с 8,5% до 9,5%, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В публикации отмечается, что в текущий момент нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предложенные требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, а изменения касаются только спотового рынка.
В ФАС отметили, что данная инициатива даст возможность увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.
Ранее ФАС выступала с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации
С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 60%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%, - передает ТАСС.
В публикации отмечается, что в текущий момент нормативы составляют 12% и 8,5% соответственно.
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что предложенные требования будут распространяться на все нефтяные компании, которые получают выплаты по демпферу, а изменения касаются только спотового рынка.
В ФАС отметили, что данная инициатива даст возможность увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.
Ранее ФАС выступала с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации
С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 60%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%, - передает ТАСС.