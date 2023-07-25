В России
11 минут назад
Большинство российских банкоматов перестали принимать доллары и евро
Банкоматы большинства крупнейших российских банков перестали принимать доллары и евро.
Крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы, - пишут "Известия".
Российские кредитные организации стали закрывать возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы, - рассказали изданию в call-центрах и пресс-службах банков.
Внести доллары и евро через банкоматы нельзя в "Сбере"; ВТБ (ограничения действуют с 19 апреля 2022 года); "Открытии"; Райффайзенбанке (с начала весны 2023 года); Юникредитбанке (с 9 марта 2023 года); Газпромбанке; Совкомбанке (с 10 марта 2022 года); Московском кредитном банке (МКБ); Россельхозбанке (РСХБ); Промсвязьбанке (ПСБ); Росбанке.
В большинстве кредитных организаций причин изменений не назвали. В call-центре "Открытия" сообщили, что перестали принимать валюту через банкоматы после введения санкций в отношении банка.
В АТМ "Сбера" такой функции нет, - сообщили в call-центре банка.
Из числа системно значимых кредитных организаций доллары и евро принимают только Альфа-банк и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не берут, во втором — берут плату в 5%.
ВТБ и еще несколько российских банков, в том числе Сбербанк, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, находятся под блокирующими санкциями Евросоюза. Все они были отключены от системы международных платежей SWIFT. Глава ВТБ Андрей Костин тем не менее утверждает, что российский банковский сектор работает надежно, а западные санкции разрушили систему мировой торговли.
Российские кредитные организации стали закрывать возможность вносить наличные доллары и евро через банкоматы, - рассказали изданию в call-центрах и пресс-службах банков.
Внести доллары и евро через банкоматы нельзя в "Сбере"; ВТБ (ограничения действуют с 19 апреля 2022 года); "Открытии"; Райффайзенбанке (с начала весны 2023 года); Юникредитбанке (с 9 марта 2023 года); Газпромбанке; Совкомбанке (с 10 марта 2022 года); Московском кредитном банке (МКБ); Россельхозбанке (РСХБ); Промсвязьбанке (ПСБ); Росбанке.
В большинстве кредитных организаций причин изменений не назвали. В call-центре "Открытия" сообщили, что перестали принимать валюту через банкоматы после введения санкций в отношении банка.
В АТМ "Сбера" такой функции нет, - сообщили в call-центре банка.
Из числа системно значимых кредитных организаций доллары и евро принимают только Альфа-банк и «Тинькофф». В первом банке за внесение валюты комиссию не берут, во втором — берут плату в 5%.
ВТБ и еще несколько российских банков, в том числе Сбербанк, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, находятся под блокирующими санкциями Евросоюза. Все они были отключены от системы международных платежей SWIFT. Глава ВТБ Андрей Костин тем не менее утверждает, что российский банковский сектор работает надежно, а западные санкции разрушили систему мировой торговли.