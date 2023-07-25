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7 минут назад
Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода
В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период.
Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, - следует из таблицы поправок в думской базе данных.
Документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.
Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста, - передает ТАСС.
Документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.
Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста, - передает ТАСС.