В России

7 минут назад

Проект о повышении призывного возраста не предусматривает переходного периода

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#призывной возраст #армия #переходный период

В законопроекте о повышении призывного возраста не предусмотрен переходный период.

Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, - следует из таблицы поправок в думской базе данных.

Документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста, - передает ТАСС.
5
#призывной возраст #армия #переходный период

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