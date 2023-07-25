Происшествия

45 минут назад

22-летний монтажник фиктивно стал директором двух фирм

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#юрлицо #предприниматель
22-летний монтажник фиктивно стал директором двух фирм

Его осудили за незаконное создание юридических лиц.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 22-летнему ранее судимому за кражи липчанину за то, что тот дважды в качестве подставного лица участвовал в регистрации фирм.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, неизвестные предложили работающему монтажником липчанину за вознаграждение выступить учредителем и директором ООО «Лобон», и 8 сентября 2021 года мужчина передал им свой паспорт для подготовки необходимых документов и дальнейшего их предоставления в межрайонную инспекцию налоговой службы №6 по Липецкой области для госрегистрации юрлица. Также на имя липчанина был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи. В результате 14 сентября 2021 года было создано юрлицо ООО «Лобон».

Он же в период с 8 по 16 сентября 2021 года за обещанное вознаграждение фиктивно стал учредителем и директором фирмы ООО «Тардек», несмотря на то, что никакого отношения к созданию и деятельности этой фирмы фактически не имел.

В результате суд признал липчанина виновным по двум эпизодам преступлений по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и назначил по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний 400 часов обязательных работ, также было присоединено условное наказание по ранее вынесенному приговору и окончательно мужчине назначили 460 часов обязательных работ.
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#юрлицо #предприниматель

Комментарии (3)

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О.Бендер

14 минут назад
Его фаиилия Фунт.Зицпредседатель,сидеть за других-его профессия.
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Фауст

15 минут назад
Рождённый ползать, летать не может.! Пусть монтажником работает..
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Во как.

31 минуту назад
А неизвестные лица как всегда не приделах. И даже не вкурсе всего происходящего.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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