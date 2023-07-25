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47 минут назад

При опрокидывании грузовика с туристами на Алтае погиб 1 человек

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#ДТП #авария

Один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате инцидента.

В Республике Алтай перевернулся грузовик с туристами, направлявшимися к Каракольским озерам, один человек погиб, - сообщаетпресс-служба регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 08:58 по местному времени было получено сообщение об опрокидывании грузового автомобиля ГАЗ-66 с кунгом.

Установлено, что в машине находилось 16 человек (1 водитель и 15 туристов). Пострадало 11 человек, из них 4 ребенка, 1 человек погиб (взрослый). Пострадавшие доставляются в БУЗ РА "Чемальская РБ" наземным транспортом, - говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что в кузове находились 15 человек неорганизованных туристов, следовавших по маршруту с. Каракол - Каракольские озера.

По предварительным данным, 1 человек погиб, 3 человека получили различные травмы.

Республиканский главк Следственного комитета, в свою очередь, сообщает о пяти пострадавших: четырех пассажирах и водителе.

СК РФ по региону проводит доследственную проверку.

Отмечается, что местность, где все произошло, горная, труднодоступная, проехать туда можно только на технике высокой проходимости. На помощь туристам выдвинулись спасатели, полицейские, медики и волонтеры "Алтай вояж". Готов к вылету вертолет Ми-8 Центра медицины катастроф Республики Алтай.


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#ДТП #авария

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