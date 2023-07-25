Двое детей пострадали в попавшем в ДТП «Форд-Фокус»

Вечером 24 июля в Задонском районе на дороге М-4 «Дон» 45-летний водитель «Митсубиси-Галант», по предварительным сведениям, на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Форд-Фокус» под управлением 42-летнего водителя.



Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля «Форд-Фокус»: 10-летние мальчик и девочка. Дети были госпитализированы в больницу.