Происшествия

7 минут назад

Двое детей пострадали в попавшем в ДТП «Форд-Фокус»

26
#ДТП
Двое детей пострадали в попавшем в ДТП «Форд-Фокус»
Вечером 24 июля в Задонском районе на дороге М-4 «Дон» 45-летний водитель «Митсубиси-Галант», по предварительным сведениям, на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Форд-Фокус» под управлением 42-летнего водителя.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля «Форд-Фокус»: 10-летние мальчик и девочка. Дети были госпитализированы в больницу.
26
#ДТП

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