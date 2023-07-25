Происшествия

10 минут назад

В Липецке сгорела «ГАЗель»

50
#пожар
В Липецке сгорела «ГАЗель»
Вечером 24 июля в Липецке напротив дома №13 по улице Орловской загорелся автомобиль «ГАЗель».

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём был уничтожен салон и моторный отсек автомобиля на площади три квадратных метра.

На возгорание выезжали два отделения пожарных.
50
#пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Двое детей пострадали в попавшем в ДТП «Форд-Фокус»
#ДТП
Двое детей пострадали в попавшем в ДТП «Форд-Фокус»

5 минут назад

Происшествия
Липчане стали чаще банкротиться
#банкротство
1
Липчане стали чаще банкротиться

18 минут назад

Происшествия
Усманец выращивал около дома мак
#наркотики
4
Усманец выращивал около дома мак

35 минут назад

Происшествия
На 4-й Пятилетке сгорел эвакуатор
#пожар #МЧС
8
На 4-й Пятилетке сгорел эвакуатор

вчера, 20:06

Происшествия
Полицейские обследовали в Липецке более 40 объектов
#минирование
4
Полицейские обследовали в Липецке более 40 объектов

вчера, 17:28

Происшествия
Похититель камеры наблюдения со столба попал на видео
#кража
10
Похититель камеры наблюдения со столба попал на видео

вчера, 16:37

Происшествия