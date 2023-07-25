В Липецке сгорела «ГАЗель»

Вечером 24 июля в Липецке напротив дома №13 по улице Орловской загорелся автомобиль «ГАЗель».



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём был уничтожен салон и моторный отсек автомобиля на площади три квадратных метра.



На возгорание выезжали два отделения пожарных.