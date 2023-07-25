Происшествия
10 минут назад
В Липецке сгорела «ГАЗель»
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Вечером 24 июля в Липецке напротив дома №13 по улице Орловской загорелся автомобиль «ГАЗель».
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём был уничтожен салон и моторный отсек автомобиля на площади три квадратных метра.
На возгорание выезжали два отделения пожарных.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём был уничтожен салон и моторный отсек автомобиля на площади три квадратных метра.
На возгорание выезжали два отделения пожарных.
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