Происшествия

37 минут назад

Усманец выращивал около дома мак

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#наркотики
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Усманец выращивал около дома мак

Со слов подозреваемого, 31 растение он выращивал для личного потребления.

В Усманском районе задержан 44-летний мужчина, у которого во дворе обнаружено и изъято более 30 растений мака.

«Усманец несколько месяцев назад высадил на своём приусадебном участке запрещенные к возделыванию растения. Мужчина создавал специальные условия для выращивания мака, осуществляя уход за ним. Полицейскими было изъято 31 растение мака, которые согласно заключению эксперта содержат наркотическое средство. Данный размер культивирования растений является крупным», - сообщает пресс-службы УМВД России по Липецкой области.

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Со слов подозреваемого, мак он выращивал для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
4 229
#наркотики
2

Комментарии (4)

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Веселый

12 минут назад
Сладкие булочки с маком были в СССР
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И чё?

14 минут назад
Это культурное пространство "Алые маки Иссык-Куля", занимается популяризацией советского кино.
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Продавец

24 минуты назад
А почему же продают сушки с маком? Я купил 5 тонн сушек с маком, теперь посадят за то что я наркоман(
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Тот самый

32 минуты назад
Пирожков с маком понаделает, всех соседей позовет
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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