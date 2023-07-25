Усманец выращивал около дома мак

Со слов подозреваемого, 31 растение он выращивал для личного потребления.

В Усманском районе задержан 44-летний мужчина, у которого во дворе обнаружено и изъято более 30 растений мака.«Усманец несколько месяцев назад высадил на своём приусадебном участке запрещенные к возделыванию растения. Мужчина создавал специальные условия для выращивания мака, осуществляя уход за ним. Полицейскими было изъято 31 растение мака, которые согласно заключению эксперта содержат наркотическое средство. Данный размер культивирования растений является крупным», - сообщает пресс-службы УМВД России по Липецкой области.Со слов подозреваемого, мак он выращивал для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.