Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан

Телефонные мошенники придумали новую схему, благодаря которой не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости.





О появлении новой схемы



Сначала человеку звонит «сотрудник органов», который предупреждает о необходимости предотвращения вывода средств со счета, или то, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости.



И необходимо самостоятельно срочно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого.



«Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели. С одной стороны, человек утратил защиту, который обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам», — пояснила Алла Храпунова.



Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.



Особенностью новой схемы является то, что до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых, что позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования.О появлении новой схемы «Известиям» рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, в адрес портала поступило уже около десятка обращений пострадавших. На такие уловки, сообщила она, попадаются люди, недостаточно финансово-грамотные или психологически не устойчивые к социальной инженерии, используемой аферистами.Сначала человеку звонит «сотрудник органов», который предупреждает о необходимости предотвращения вывода средств со счета, или то, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости.И необходимо самостоятельно срочно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого.«Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели. С одной стороны, человек утратил защиту, который обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам», — пояснила Алла Храпунова.Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.