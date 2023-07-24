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Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан

29
#мошенничество

Телефонные мошенники придумали новую схему, благодаря которой не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости.  

Особенностью новой схемы является то, что до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых, что позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования.  

О появлении новой схемы «Известиям» рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, в адрес портала поступило уже около десятка обращений пострадавших. На такие уловки, сообщила она, попадаются люди, недостаточно финансово-грамотные или психологически не устойчивые к социальной инженерии, используемой аферистами.  

Сначала человеку звонит «сотрудник органов», который предупреждает о необходимости предотвращения вывода средств со счета, или то, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости.  

И необходимо самостоятельно срочно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого.  

«Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели. С одной стороны, человек утратил защиту, который обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам», — пояснила Алла Храпунова.

Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин. 

29
#мошенничество

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