На грязинском «Арбате» появятся сухой фонтан и тактильная клумба

А в Данкове преобразят улицы Карла Маркса и Урицкого.

Сегодня во Владивостоке в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.В число победителей вошли заявки Грязинского и Данковского районов. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» начальник управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин, в городе Грязи планируется масштабное благоустройство улицы Правды — так называемого грязинского «Арбата». Главная цель этого проекта – создать единый пешеходный маршрут, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов.На всем протяжении улицы планируют высадить более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Также здесь обустроят сухой фонтан и сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и зон для отдыха – с навесами и шахматными столами. Кроме того, вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными клумбой и макетами с достопримечательностями города и удобными местами отдыха.А данковский проект предусматривает преображение улиц Карла Маркса и Урицкого. Они станут полноценными пространствами для прогулок и отдыха – с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами.