Общество

сегодня, 17:14

На грязинском «Арбате» появятся сухой фонтан и тактильная клумба

2 208
#благоустройство #ЖКХ
1
На грязинском «Арбате» появятся сухой фонтан и тактильная клумба

А в Данкове преобразят улицы Карла Маркса и Урицкого.

Сегодня во Владивостоке в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» объявлены победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В число победителей вошли заявки Грязинского и Данковского районов. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» начальник управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин, в городе Грязи планируется масштабное благоустройство улицы Правды — так называемого грязинского «Арбата». Главная цель этого проекта – создать единый пешеходный маршрут, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов.

A8eQTK1ACBY.jpg

На всем протяжении улицы планируют высадить более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Также здесь обустроят сухой фонтан и сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и зон для отдыха – с навесами и шахматными столами. Кроме того, вдоль улицы планируется организовать инклюзивный маршрут с тактильными клумбой и макетами с достопримечательностями города и удобными местами отдыха.

63xnClXZsJs.jpg

lMUkMjrLnmo.jpg

А данковский проект предусматривает преображение улиц Карла Маркса и Урицкого. Они станут полноценными пространствами для прогулок и отдыха – с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами.

Фото - vk.com/putilinnikita

2 208
#благоустройство #ЖКХ
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Юг

29 минут назад
А вы о людях, у кого окна на Арбат, подумали? И так пьянь с вечера до утра орут , распивают на ваших благоустроерных лавочках, и полиции нет, никто не гоняет. Сделали набережную, вот там и устраивайте зоны отдыха, или у администрации. Пенсионерам и так жизни не стало, после ваших новшеств на Арбате, ладно зимой, когда окна закрыть можно, а летом что делать?
ответить

Мужик с Матырского

сегодня, 17:21
А на Матырском Арбате в продаже появится сухое пиво
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Липчан напугала гадюка в лифте
#змея #гадюка #уж
1
Липчан напугала гадюка в лифте

сегодня, 17:29

Общество
Начальником областного управления молодежной политики вновь стала Светлана Карелина
#Светлана Карелина
8
Начальником областного управления молодежной политики вновь стала Светлана Карелина

сегодня, 17:07

Общество
«Прямо под нашими окнами будет кладбище»
#кладбище
18
«Прямо под нашими окнами будет кладбище»

сегодня, 15:39

Общество
Две улицы в Липецке внепланово остались без холодной воды
#отключения
1
Две улицы в Липецке внепланово остались без холодной воды

сегодня, 15:35

Общество
Депутат Алексей Харин: «Приоритетная задача — обеспечить энергетическую безопасность округа»
#Липецкий горсовет
10
Депутат Алексей Харин: «Приоритетная задача — обеспечить энергетическую безопасность округа»

сегодня, 15:08

Общество
В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления
#мэрия Липецка #кадры
10
В департаменте развития территории липецкой мэрии сократили управления

сегодня, 14:22

Общество