83-летняя пенсионерка отдала полтора миллиона рублей мошенникам ради спасения дочери

Липчане также продолжают верить «следователям» и «специалистам Центрального банка».

За неделю жители Липецкой области отдали мошенникам 18,5 миллиона рублей. От действий мошенников пострадали 56 человек.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в Становлянском районе по классической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП» обманули 83-летнюю пенсионерку. Ей сообщили, что из-за её дочери серьёзно пострадал человек. Рядом с женщиной в момент разговора находился её супруг. Он предположил, что звонивший мог оказаться мошенником, но не посоветовал связаться с дочерью. В результате пенсионерка лично передала незнакомцу недалеко от своего дома 1 500 000 рублей.



73-летней жительнице Становлянского района позвонил «следователь» и сообщил, что её сестра стала виновницей ДТП: якобы она вела машину, отвлеклась и сбила ребенка, которому теперь необходима медицинская помощь. Чтобы родственница не попала под уголовное дело, пенсионерка должна была оплатить лечение пострадавшему. Взволнованная женщина лично передала незнакомцу 200 тысяч рублей.



54-летней липчанке позвонил «следователь», который сообщил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредит. После женщину перевели на «специалиста Центрального банка», который посоветовал аннулировать поступившие заявки, оформив на себя несколько кредитов. Женщина обратилась в три банка, взяла кредиты на 1 024 000 рублей, а деньги перевела на указанные мошенниками реквизиты.



46-летняя липчанка поверила «сотруднику банка», который предупредил липчанку о подозрительных активностях по её счету. Женщине объяснили, что мошенники пытались похитить 1 421 000 рублей и посоветовали перечислить деньги на «защищённый» счёт. Липчанка так и сделала.