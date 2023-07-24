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Малый бизнес получил господдержку на 770 млрд рублей в 2023 году
Объем финансовой поддержки МСП за первое полугодие 2023 г. составил более 770 млрд рублей.
Объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" за январь - июнь текущего года составил более 770 млрд рублей, - говорится на сайте правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" за первое полугодие 2023 года подвело Минэкономразвития РФ, - подчеркивается в сообщении.
"Предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, которые мы реализуем через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации. Всего за первое полугодие было заключено более 53 тыс. договоров на общую сумму более 770 млрд рублей", - заявил Белоусов по итогам проведенного совещания по поддержке малого бизнеса.
В настоящий момент предприниматели активно пользуются программами льготных кредитов, поручительств и грантами. Так, по "программе 1764" заключено более 18,5 тыс. кредитных договоров на общую сумму свыше 340 млрд рублей, по программе стимулирования кредитования (ПСК) - 3,3 тыс. кредитных договоров на сумму более 130 млрд рублей, по совмещенной программе инвесткредитования (1764+ПСК) - 611 договоров на почти 72 млрд рублей, отметила в ходе совещания замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
"Зонтичным" механизмом предприниматели воспользовались 7,3 тыс. раз, объем поддержки составил 99 млрд рублей, отмечается в сообщении кабмина.
По данным правительства, региональные гарантийные организации выступили поручителем для порядка 12 тыс. субъектов МСП. Благодаря этому бизнес получил более 215 млрд рублей кредитных средств. Около 11 тыс. компаний воспользовались микрозаймами государственных МФО, сумма поддержки составила 25,6 млрд рублей.
"Динамично развивается и сотрудничество между крупными заказчиками и МСП: за первое полугодие в закупках приняли участие 123 тыс. поставщиков", - добавили в правительстве РФ.
Итоги реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" за первое полугодие 2023 года подвело Минэкономразвития РФ, - подчеркивается в сообщении.
"Предпринимателям доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов, которые мы реализуем через банки и региональные микрофинансовые и гарантийные организации. Всего за первое полугодие было заключено более 53 тыс. договоров на общую сумму более 770 млрд рублей", - заявил Белоусов по итогам проведенного совещания по поддержке малого бизнеса.
В настоящий момент предприниматели активно пользуются программами льготных кредитов, поручительств и грантами. Так, по "программе 1764" заключено более 18,5 тыс. кредитных договоров на общую сумму свыше 340 млрд рублей, по программе стимулирования кредитования (ПСК) - 3,3 тыс. кредитных договоров на сумму более 130 млрд рублей, по совмещенной программе инвесткредитования (1764+ПСК) - 611 договоров на почти 72 млрд рублей, отметила в ходе совещания замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
"Зонтичным" механизмом предприниматели воспользовались 7,3 тыс. раз, объем поддержки составил 99 млрд рублей, отмечается в сообщении кабмина.
По данным правительства, региональные гарантийные организации выступили поручителем для порядка 12 тыс. субъектов МСП. Благодаря этому бизнес получил более 215 млрд рублей кредитных средств. Около 11 тыс. компаний воспользовались микрозаймами государственных МФО, сумма поддержки составила 25,6 млрд рублей.
"Динамично развивается и сотрудничество между крупными заказчиками и МСП: за первое полугодие в закупках приняли участие 123 тыс. поставщиков", - добавили в правительстве РФ.