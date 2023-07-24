37-летняя женщина дважды обманом получила деньги в микрофинансовой организации

При оформлении займов она предоставила заведомо ложные сведения относительно своего трудоустройства и ежемесячного дохода.

Мировой судья Данковского судебного участка №2 вынес приговор 37-летней женщине по двум эпизодам мошенничества в сфере кредитования.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая заключила два электронных договора потребительского займа с микрофинансовой организацией, сообщив заведомо ложные сведения относительно своего трудоустройства и ежемесячного дохода. Получив 10 и 12 тысяч рублей, женщина возвращать деньги не стала.



Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Женщина также полностью возместила причиненный ущерб.



В результате суд прекратил уголовное дело и назначил подсудимой меру уголовно-правового характера — штраф в 10 тысяч рублей.