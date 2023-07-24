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56 минут назад
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Цифровой рубль создаётся только как средство для проведения платежей и переводов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 24 июля.
Закон был принят Госдумой 13 июля 2023 года и одобрен Советом Федерации 19 июля 2023 года.
Уточняется, что российский цифровой рубль будут выпускать наряду с уже существующими формами денег — наличными и безналичными. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Операции с цифровым рублем можно будет совершать при помощи платформы — специальной информационной системы, оператором которой будет Банк России, - передает ТАСС.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.
Кроме того, президент внес поправки в Гражданский кодекс в связи с внедрением цифрового рубля. Они предусматривают в том числе возможность завещания и наследования таких активов, как цифровой рубль.
Закон был принят Госдумой 13 июля 2023 года и одобрен Советом Федерации 19 июля 2023 года.
Уточняется, что российский цифровой рубль будут выпускать наряду с уже существующими формами денег — наличными и безналичными. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Операции с цифровым рублем можно будет совершать при помощи платформы — специальной информационной системы, оператором которой будет Банк России, - передает ТАСС.
Отмечается, что закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.
Кроме того, президент внес поправки в Гражданский кодекс в связи с внедрением цифрового рубля. Они предусматривают в том числе возможность завещания и наследования таких активов, как цифровой рубль.