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Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки 17 беспилотников на Крым
В ночь на 24 июня украинские войска попытались произвести террористическую атаку с использованием 17 беспилотников на Крым, которую пресекли российские средства ПВО и РЭБ.
"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевскoго режима oсуществить террoристическую атаку 17 беспилoтными летательными аппаратами (БПЛА) по oбъектам на территoрии полуoстрова Крым. <…> В результате пресеченной террoристической атаки пoстрадавших нет", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три из них потерпели крушение на территории полуострова, 11 упали в акватории Черного моря. В ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, - передает ТАСС.
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Несколько других военных дронов противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Всего атаку совершали 11 БПЛА.
Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около поселка Вольный. Обломки БПЛА повредили частный дом в Кировском районе.
В связи с ЧП Аксенов распорядился о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь в целях безопасности. Также глава региона распорядился эвакуировать население близлежащих поселков, - пишет "Газета.ru".