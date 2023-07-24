В России

сегодня, 13:51

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки 17 беспилотников на Крым

26
#атака #Крым

В ночь на 24 июня украинские войска попытались произвести террористическую атаку с использованием 17 беспилотников на Крым, которую пресекли российские средства ПВО и РЭБ.

Российские войска в течение ночи 24 июля пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крыма, - сообщает Минобороны России.

"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевскoго режима oсуществить террoристическую атаку 17 беспилoтными летательными аппаратами (БПЛА) по oбъектам на территoрии полуoстрова Крым. <…> В результате пресеченной террoристической атаки пoстрадавших нет", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, три из них потерпели крушение на территории полуострова, 11 упали в акватории Черного моря. В ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили еще три беспилотника, - передает ТАСС.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Утром 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом российские системы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники. Несколько других военных дронов противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Всего атаку совершали 11 БПЛА.

Снаряды попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе около поселка Вольный. Обломки БПЛА повредили частный дом в Кировском районе.

В связи с ЧП Аксенов распорядился о приостановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь в целях безопасности. Также глава региона распорядился эвакуировать население близлежащих поселков, - пишет "Газета.ru".
26
#атака #Крым

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
#цифровой рубль #экономика
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

55 минут назад

В России
Президент РФ подписал повышающий предельный возраст нахождения в запасе ряда россиян закон
#армия #предельный возраст #запас
Президент РФ подписал повышающий предельный возраст нахождения в запасе ряда россиян закон

сегодня, 12:56

В России
В Москве задержан главный инженер по факту ЧП в ТЦ «Времена года»
В Москве задержан главный инженер по факту ЧП в ТЦ «Времена года»

сегодня, 12:14

В России
В Ozon трудоустроят свыше 500 осужденных
#Ozon #осужденные #работа
В Ozon трудоустроят свыше 500 осужденных

сегодня, 11:33

В России
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
#атака беспилотника #Москва
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве

сегодня, 10:43

В России
ФСБ сообщает о следах взрывчатки на следовавшем в Ростов иностранном судне с зерном
#судно #взрывчатка
ФСБ сообщает о следах взрывчатки на следовавшем в Ростов иностранном судне с зерном

сегодня, 09:59

В России