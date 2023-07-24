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У любителей пьяной езды конфисковали «Фольксваген Пассат» и скутер

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
У любителей пьяной езды конфисковали «Фольксваген Пассат» и скутер

Обоих нарушителей судили в Ельце.

Елецкий городской суд высне приговор 30-летнему мужчине за повторный случай вождения в нетрезвом виде: будучи подвергнутым административному наказанию за пьяную езду, он снова управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, первый раз мужчину оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года, а 29 апреля 2023 года сотрудники ДПС снова остановили его пьяным за рулём, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

В результате мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года. А автомобиль «Фольксваген Пассат» был конфискован и обращен в собственность государства.

На аналогичным нарушении попался и 36-летний мужчина. В первый раз за пьяную езду он был оштрафован на 30 000 рублей и лишен прав на полтора года, но 2 мая 2023 года мужчина был остановлен сотрудниками ДПС и не выполнил их требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Водителю назначили 240 часов обязательных работ, лишили прав на 2 года. Также был конфискован скутер «StelsTactic 50».

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#ПДД #нарушение #пьяная езда

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