В России

сегодня, 12:56

Президент РФ подписал повышающий предельный возраст нахождения в запасе ряда россиян закон

44
#армия #предельный возраст #запас

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров запаса сохраняется на уровне 70 лет.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий на 5 лет возраст пребывания в запасе россиян, которые имеют воинские звания ниже офицерских. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Уточняется, что предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен: для старших офицеров — до 65 лет (с 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (с 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (с 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров предельный возраст не меняли (70 лет).

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышен с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Также можно будет заключить контракт с иностранным гражданином в возрасте до 52 лет.

Закон предполагает, что с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут пребывать в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

Документ внесли в Госдуму в ноябре 2022 года, его подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В третьем чтении инициатива была принята 18 июля, - пишет "Ъ".
44
#армия #предельный возраст #запас

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Москве задержан главный инженер по факту ЧП в ТЦ «Времена года»
В Москве задержан главный инженер по факту ЧП в ТЦ «Времена года»

сегодня, 12:14

В России
В Ozon трудоустроят свыше 500 осужденных
#Ozon #осужденные #работа
В Ozon трудоустроят свыше 500 осужденных

сегодня, 11:33

В России
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
#атака беспилотника #Москва
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве

сегодня, 10:43

В России
ФСБ сообщает о следах взрывчатки на следовавшем в Ростов иностранном судне с зерном
#судно #взрывчатка
ФСБ сообщает о следах взрывчатки на следовавшем в Ростов иностранном судне с зерном

сегодня, 09:59

В России
В Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль
В Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль

вчера, 18:20

В России
В Ростовской области зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила
#лихорадка Западного Нила #ЛЗН #комары
В Ростовской области зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила

21.07.2023 15:31

В России