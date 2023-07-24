В Москве задержан главный инженер по факту ЧП в ТЦ «Времена года»

Днем 22 июля в торговом центре "Времена года", расположенном на Кутузовском проспекте в Москве, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли четыре человека, еще десять были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.





22 июля 2023 года в торговом центре на западе Москвы произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах. В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести, - говорится в



По данному факту были возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



Уточняется, что был задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях торгового центра на западе Москвы.



В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия.



В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает

В Москве задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте, где накануне произошел прорыв трубы, приведший к гибели людей.22 июля 2023 года в торговом центре на западе Москвы произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах. В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести, - говорится в сообщении Следственного комитета Москвы По данному факту были возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Уточняется, что был задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях торгового центра на западе Москвы.В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия.В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает столичная прокуратура