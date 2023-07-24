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54 минуты назад

В Ozon трудоустроят свыше 500 осужденных

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#Ozon #осужденные #работа

Ozon предложит работу на своих складах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания.

Онлайн-ретейлер Ozon до конца 2023 года планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, такие сотрудники будут работать в фулфилмент-центрах, займутся сбором заказов и обработкой возвращаемых заказов на складах, - говорится в сообщении компании.

"Ozon запускает социальный проект "Ozon без осуждения". Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы", - отмечается в заявлении компании.

Уточняется, что в проекте примут участие логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Предложение о работе смогут получить только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселения. Онлайн-ретейлер поясняет, что такие осужденные не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений, - передает ТАСС.

"Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов", - указывается в сообщении. Инициатива призвана помочь осужденным с социальной адаптацией и улучшить перспективы их трудоустройства в будущем.

Проект "Ozon без осуждения" стал продолжением пилотного проекта, запущенного осенью 2022 года в Санкт-Петербурге. Тогда Ozon подписал соглашение с УФСИН по Санкт-Петербургу о взаимодействии в части трудоустройства граждан, приговоренных к принудительным работам, согласно которому компания получила право нанимать на работу граждан, находящихся в исправительных центрах в регионе. В рамках "пилота" на фулфилмент-центр было трудоустроено несколько десятков человек.

Ozon считает инициативу эффективной: за девять месяцев работы участники проекта проявили себя как заинтересованные, ответственные и высокопродуктивные сотрудники. При этом, как отмечает компания, коллектив работников склада отнесся к проекту позитивно.
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#Ozon #осужденные #работа

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