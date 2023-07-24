За выходные автоинспекторами задержаны 35 пьяных водителей

Один водитель повторно сел нетрезвыми за руль.

В выходные дни автоинспекторы проводили массовые проверки водителей на состояние опьянения.



Как сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области, за грубейшее нарушение ПДД на дорогах региона было задержано 35 водителей, в том числе был выявлен один автомобилист, повторно севший нетрезвыми за руль, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.



«Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссиию Липецкая Госавтоинспекция также призывает всех, кто стал свидетелем управления транспортом в состоянии опьянения сообщать об этих случаях по телефонам 02 или 112. Неравнодушное отношение к злостному нарушению ПДД может помочь предотвратить несчастье», — сообщают в Госавтоинспекции.







