Ссора подруг едва не закончилась поножовщиной: возбуждено уголовное дело

Во взаимоотношениях женщин пришлось разбираться участковым.

В Лев-Толстовском районе ссора подруг во время распития спиртного едва не закончилась трагедией. Как сообщает пресс-служба УМВД 55-летняя женщина схватила со стола нож и направила его в сторону 50-летней подруги.



«Подозреваемая вела себя агрессивно и угрожала физической расправой. Потерпевшая обратилась в полицию. На место прибыли участковые. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщает пресс-служба полиции.



Ещё одно бытовое преступление было зарегистрировано в Чаплыгинском районе. Там во время семейного конфликта 31-летний мужчина схватил свою сожительницу за горло и начал душить. 27-летней девушке удалось вырваться, выбежать на улицу и вызвать полицию.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».