Происшествия

сегодня, 11:02

Ссора подруг едва не закончилась поножовщиной: возбуждено уголовное дело

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#поножовщина #конфликт #угроза убийством
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Ссора подруг едва не закончилась поножовщиной: возбуждено уголовное дело

Во взаимоотношениях женщин пришлось разбираться участковым.

В Лев-Толстовском районе ссора подруг во время распития спиртного едва не закончилась трагедией. Как сообщает пресс-служба УМВД 55-летняя женщина схватила со стола нож и направила его в сторону 50-летней подруги.

«Подозреваемая вела себя агрессивно и угрожала физической расправой. Потерпевшая обратилась в полицию. На место прибыли участковые. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — сообщает пресс-служба полиции.

Ещё одно бытовое преступление было зарегистрировано в Чаплыгинском районе. Там во время семейного конфликта 31-летний мужчина схватил свою сожительницу за горло и начал душить. 27-летней девушке удалось вырваться, выбежать на улицу и вызвать полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
4 892
#поножовщина #конфликт #угроза убийством
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Комментарии (4)

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Соседка

39 минут назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
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Мужик с Липецка

48 минут назад
Нормально в Лев-Толстовском районе бабоньки культурно отдыхают...
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Mikl

49 минут назад
Сало аппетитно выглядит на фото.
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Однако

сегодня, 11:18
Статья лёгкая, по ней месяца дают, не более того...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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