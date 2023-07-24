В России

13 минут назад

Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве

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#атака беспилотника #Москва

24 июля два украинских беспилотника пытались атаковать Москву.

24 июля около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет, - рассказал в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, все оперативные службы работают на месте.

Как рассказали очевидцы, один из взрывов произошел на Комсомольском проспекте примерно в 3:40. В результате удара повреждения получила крыша дома. Также на кадрах с места происшествия видны выбитые стекла домов и разбитые витрины магазинов, - пишут "Известия".

В столичном дептрансе сообщили, что движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону области перекрыто.

Также взрыв прогремел в высотке бизнес-центра на проспекте Лихачева. На кадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва в окнах двух верхних этажей выбило стекла. Движение по проспекту перекрыто.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили о пресеченных попытках киевского режима атаковать объекты в Москве. Отмечается, что два украинских беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение.

Это не первая попытка налета беспилотников на Москву: в ночь на 3 мая два БПЛА атаковали Кремль, а 30 мая как минимум три дрона нанесли повреждения жилым домам на юго-западе столицы. Часть аппаратов были сбиты в небе над Подмосковьем системами противовоздушной обороны или подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Также в начале июля в Новой Москве были принудительно посажены несколько дронов, - пишет Lenta.ru.
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#атака беспилотника #Москва

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