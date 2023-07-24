В России

56 минут назад

ФСБ сообщает о следах взрывчатки на следовавшем в Ростов иностранном судне с зерном

653
#судно #взрывчатка

Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном.

На сухогрузе, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых, найдены следы взрывчатки, судну запретили проход под Крымским мостом, - сообщает ФСБ. Инцидент произошел 22 июля.

"22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт г. Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", - говорится в сообщении.

Установлено, что в конце мая т.г. судно находилось в украинском порту Килия. В июле т.г. в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, - отмечает пресс-служба ФСБ.

Уточняется, что было принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.
653
#судно #взрывчатка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
#атака беспилотника #Москва
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве

8 минут назад

В России
В Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль
В Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль

вчера, 18:20

В России
В Ростовской области зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила
#лихорадка Западного Нила #ЛЗН #комары
В Ростовской области зафиксировали случаи заражения лихорадкой Западного Нила

21.07.2023 15:31

В России
ЦБ РФ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку – сразу до 8,5% годовых
#ключевая ставка #экономика
ЦБ РФ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку – сразу до 8,5% годовых

21.07.2023 14:45

В России
Новак заявил о стабилизации цен на бензин после окончания ремонтов НПЗ
#бензин #цены
Новак заявил о стабилизации цен на бензин после окончания ремонтов НПЗ

21.07.2023 13:40

В России
Черноморский флот провёл учения по изоляции района Черного моря
#учения #Черное море
Черноморский флот провёл учения по изоляции района Черного моря

21.07.2023 12:55

В России