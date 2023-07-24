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56 минут назад
ФСБ сообщает о следах взрывчатки на следовавшем в Ростов иностранном судне с зерном
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Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном.
На сухогрузе, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых, найдены следы взрывчатки, судну запретили проход под Крымским мостом, - сообщает ФСБ. Инцидент произошел 22 июля.
"22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт г. Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", - говорится в сообщении.
Установлено, что в конце мая т.г. судно находилось в украинском порту Килия. В июле т.г. в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза.
Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, - отмечает пресс-служба ФСБ.
Уточняется, что было принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.
"22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт г. Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза", - говорится в сообщении.
Установлено, что в конце мая т.г. судно находилось в украинском порту Килия. В июле т.г. в турецком порту Тузла была осуществлена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза.
Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины, - отмечает пресс-служба ФСБ.
Уточняется, что было принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ.
653