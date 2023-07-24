Пенсионерка отдала 25 000 рублей за спасение внука: предполагаемый мошенник задержан

Женщину напугали тем, что ее внук подозревается в незаконном обороте наркотиков.

16 июля в полицию поступило сообщение от 84-летней липчанки, которая стала жертвой мошенника и лишилась 25 тысяч рублей.



Подозреваемый – 49-летний липчанин задержан.



«Полицейскими установлено, что подозреваемый путем многократного обзвона абонентов стационарных телефонов искал доверчивых граждан. Такой жертвой обмана и стала потерпевшая. Как только пенсионерка вступила в диалог со злоумышленником, он сообщил, что ее внук подозревается в незаконном обороте наркотических средств. Для решения вопроса об освобождении его от уголовной ответственности срочно требуются денежные средства. Взволнованная пожилая липчанка не задумываясь собрала все свои накопления и передала их в подъезде дома, прибывшему к ней подозреваемому», – сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Деньги возвращены потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.