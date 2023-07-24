Тренер «Челябинска»: «Мы были сильнее вас на голову»

На пресс-конференции наставник гостей говорил о высшей справедливости, а тренер «Металлурга» благодарил болельщиков и обещал отправить автора победного гола на сцену.

«Металлург» обыграл «Челябинск» на своём поле – 1:0. При этом липчане действительно уступили гостям по большей части статистических показателей, но в футболе присуждают победы не за них.

- Во-первых, хотел бы сказать слова благодарности липецким болельщикам, потому что пришли, поддерживали нас всю игру и гнали вперёд, - начал главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин, - Ребята почувствовали нерв игры и в итоге смогли победить. Начало матча осталось полностью за гостями, они доминировали, хорошо открывались… Мы опять неправильно начали играть при выходе из обороны, очень много теряли простых мячей. Минут на 20 нас просто заперли на нашей половине поля. Затем потихонечку – туда, туда мы игру отодвинули от своих ворот, опять же я считаю, за счёт поддержки болельщиков. И во втором тайме, в том числе с помощью замен, забили гол. Когда забиваешь, становится немного легче, играешь уже по счёту – потому, что дома, потому что здесь за тебя болеют. Это победа болельщиков в том числе.

- После матча «Металлург» встал в традиционный круг возле своей скамейки. Вы практикуете это после каждого матча, но тут произошло нечто новое – автор победного гола Сергея Мосиян начал танцевать. Теперь это будет такая традиция?

- Он очень хорошо координирован, хорошо исполняет национальные танцы, а тут – эмоции, первый гол за нашу команду. Мы на восстановительных тренировках практикуем лёгкий и нестандартный подход к делу. На таких занятиях Сергей уже танцевал, я подсмотрел и подумал, что с его артистизмом можно парня выпускать и на сцену. В кругу попросили его «зажечь», чтобы добавить эмоций.

- Ваше мнение о сопернике?

- Это команда, которая ставит задачу выхода в ФНЛ и обладает для этого всеми возможностями, в том числе финансовыми. В зарплатой ведомости их футболистов суммы в три-четыре раза больше наших (это преувеличение, прим.)…

- Вы видели их ведомость?

- Не видел. Но я знаю, потому что у меня есть знакомые и в руководстве, и в тренерском штабе, и среди игроков «Челябинска». Я знаком и с главным тренером уральцев, знаю его принципы построения команды. Состав очень хороший – многие ребята прошли первую лигу, в том числе те, кто играл в ФНЛ у нас (защитник Алексей Никитенков и хавбек Дмитрия Великородный, прим.). Я считаю, что это самая сильная команда, с которой «Металлургу» доводилось встречаться под моим руководством. Думаю, как минимум, в «Золотую группу» они должны проходить.



Наставник гостей в отличие от благодушного липецкого коллеги был рассержен.



- Если брать содержание игры, то считаю, что во всех компонентах игры мы были сильнее, за исключением реализации голевых моментов, - настаивал «рулевой» «Челябинска» Виталий Панов, - Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Подавляющее преимущество по владению мячом… У нас не так много времени было, чтобы подготовиться к сезону, но мы сделали большой шаг вперёд в плане организации команды и построения игры. Я уверен, что в ближайшее время победы придут, но в профессиональном футболе различают качество игры, которому мы уделяем много внимания, и результат. А результаты нас пока не устраивают (в Липецке «Челябинск» проиграл второй матч из двух в сезоне, прим.) Мы очень расстроены, очень… Сегодня мы не должны были отдавать сопернику даже ничью, обязаны были выиграть.

Мне видится, что если арбитр матча – профессионал (Владимир Фалов из Москвы, прим.), то он не очень компетентен. Если он ошибался сегодня не специально, то он не соответствует уровню лиги. Он сегодня не успевал за эпизодами, многие моменты и его трактовки правил мне, мягко говоря, непонятны. Не понравилась его работа, надеюсь, что соответствующие органы оценят сегодняшнее судейство. Там и пенальти нужно было назначать в ворота «Металлурга», было много задержек времени со стороны хозяев, на которые судья никак не реагировал. Футболист лежит на газоне, в это время у бровки параллельно готовится замена, но судья почему-то не производит ей в паузе. На поле выходит доктор, минуту времени убивает, а после этого ещё делается замена. Объясните почему? Были ещё спорные ситуации - игра рукой там, другие моменты.

Вся борьба в турнире ещё впереди, нам нельзя отпускать конкурентов и только серия побед поднимет нас туда – показывает глазами вверх. Я верю, что эта серия будет.

- Но пока у вас лишь два проигрыша. Насколько велик у вас кредит доверия со стороны руководства?

- Это вопрос к руководству.

- То есть вы не в курсе?

- Как вы думаете, строится ли команда за две недели? Я принял «Челябинск» - внимание! – за 7 дней до первого матча. А сегодня мы уже были на голову сильнее вас. Я вас уверяю – свои задачи мы решим.

- А какие это задачи?

- Выход в «Голд» («Золотую группу», где весной разыграют путёвки в первую лигу, прим.).

- А дальше?

- Дальше - первая лига, РПЛ, еврокубки. К тому времени они вернутся. Всё.