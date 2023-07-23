Под Липецком «Форд» «разорвал» «ВАЗ»

Двух пострадавших увезли в больницу.

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Сегодня в Добровском районе на автодороге Липецк-Борисовка произошло ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, по предварительным данным виновником столкновения стал водитель автомобиля «Форд» 1998 г.р., который превысил скорость и допустил столкновение с «ВАЗ-2110».

На «десятку» после аварии больно смотреть. Чудо российского автопрома стало напоминать сильно избитую консервную банку и, по всей видимости, не подлежит восстановлению.

Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир отечественного автомобиля – оба 1998 г.р., которых на «скорой» доставили в больницу. В «Форде» никто не пострадал.