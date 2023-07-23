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сегодня, 18:20

В Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль

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Пьяный житель Москвы попытался заехать в Кремль, где, по его словам, у него должна была состояться бизнес-встреча. Об этом сообщает SHOT, передает Лента.ру.

40-летний москвич, находясь в нетрезвом состоянии, решил презентовать свои бизнес-идеи в Кремле. Он отправился в центр столицы из Чертанова, без происшествий доехал до Красной площади, однако не смог пройти охрану.

Мужчина был задержан, его проверили на содержание алкоголя. Теперь нарушителя ждет суд за вождение в нетрезвом виде.
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