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сегодня, 18:20
В Москве нетрезвый водитель пытался заехать в Кремль
Пьяный житель Москвы попытался заехать в Кремль, где, по его словам, у него должна была состояться бизнес-встреча. Об этом сообщает SHOT, передает Лента.ру.
40-летний москвич, находясь в нетрезвом состоянии, решил презентовать свои бизнес-идеи в Кремле. Он отправился в центр столицы из Чертанова, без происшествий доехал до Красной площади, однако не смог пройти охрану.
Мужчина был задержан, его проверили на содержание алкоголя. Теперь нарушителя ждет суд за вождение в нетрезвом виде.
40-летний москвич, находясь в нетрезвом состоянии, решил презентовать свои бизнес-идеи в Кремле. Он отправился в центр столицы из Чертанова, без происшествий доехал до Красной площади, однако не смог пройти охрану.
Мужчина был задержан, его проверили на содержание алкоголя. Теперь нарушителя ждет суд за вождение в нетрезвом виде.