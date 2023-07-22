Мошенники звонят липчанам, представляясь сотрудниками Следственного комитета и выманивают у них деньги

Следственное управление Следственного комитета РФ по Липецкой области распространило обращение к жителям региона

«Следственное управление СК России по Липецкой области обращает внимание жителей региона, что вновь фиксируются случаи телефонного мошенничества со стороны лиц, которые представляются сотрудниками следственного управления и требуют предоставить информацию о данных банковских карт, осуществить операции по снятию или переводу денежных средств», - говорится в обращении.



«Используя в преступных целях специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарных номеров следственного управления по Липецкой области.



СУ СК России по Липецкой области официально заявляет, что телефонные звонки от имени должностных лиц следственного управления с подобными просьбами - действия мошенников. Требования о перечислении денежных средств, операций по счетам, предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными.



Следователи СК России, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.



Прежде чем выполнять какие – либо действия:



- убедитесь, что к вам обращаются должностные лица следственного управления. Для этого позвоните по телефонам дежурного сотрудника регионального СК России: 89107429827 или короткий номер 123.



- всегда набирайте номер следственного управления посредством нажатия на соответствующие клавиши на своем мобильном устройстве.



- Ни в коем случае не осуществляйте ответный вызов на определившийся у вас номер, поскольку вы опять попадете на мошенников.



- Не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и не переводите денежные средства на указанные ими счета.



- Сообщайте о таких фактах в органы полиции».

